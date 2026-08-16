Ярмарка креаторов Жетісу собрала 4 тысячи посетителей в Астане

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В Астане на площадке Qazaq Creative Hub открылась ярмарка «Жетісу – Елорда төрінде» в рамках республиканского проекта Creative Aimaq. В первый день участники из области Жетісу реализовали креативную продукцию на сумму более 2 млн тенге, передает Kazpravda.kz.

Свои работы представили более 30 креаторов региона - мастера декоративно-прикладного искусства, дизайнеры, ремесленники, разработчики цифровых проектов и предприниматели. Ярмарку посетила заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева.

Пространство выставки разделили на несколько тематических зон. Посетителям представили изделия из войлока, дерева и кожи, национальные украшения и сувениры, традиционные музыкальные инструменты, одежду и произведения изобразительного искусства. Отдельная площадка посвящена цифровым и инновационным разработкам.

«В первый день высоким спросом пользовались национальные игрушки, головные уборы, декоративные ювелирные изделия, произведения изобразительного искусства и электровелосипеды, собранные в области Жетісу. Общая сумма реализованной креативной продукции превысила 2 млн тенге», - сообщили в Министерстве культуры и информации РК.

Среди технологических разработок региона представлена образовательная экосистема Online Ustaz с онлайн-курсами, системой тестирования и AI-помощником. Еще один проект связан с производством электрического транспорта. Один из представленных на выставке электромотоциклов приобрели непосредственно во время ярмарки.

Отдельным событием стал показ авторских работ дизайнеров Жанар Келгембаевой и Зере Есенбай. После Fashion-показа Зере Есенбай заключила контракт на 40 млн тенге на разработку дизайна и пошив сценических костюмов.

Посетители также могут увидеть коллекцию традиционных казахских музыкальных инструментов - домбру, кобыз, жетіген и сыбызғы, принять участие в мастер-классах ремесленников и познакомиться с процессом изготовления национальных изделий.

Культурную программу дополнили видеопроект Jetisu Creative, посвященный семи рекам региона и его культурному наследию, а также театральные постановки. Зрителям представят сцены из спектакля «Таптым-ау сені» и отрывок из моноспектакля «Мұқағали» Академического драматического театра имени Б. Римовой.

В первый день ярмарку области Жетісу посетили 4,1 тыс человек.

Всего в рамках Creative Aimaq уже прошли ярмарки восьми регионов Казахстана. В них приняли участие 352 креатора, а число посетителей достигло 20,7 тыс. человек. Общий объем проданной продукции превысил 42,9 млн тенге.

Проект реализуется Корпоративным фондом «Фонд развития креативных индустрий» при поддержке Министерства культуры и информации. Его цель - продвижение отечественных брендов и развитие креативных индустрий в регионах страны.