Дом культуры за 658 млн тенге открыли в Алматинской области

Культура

Учреждение рассчитано на 200 зрительских мест

Фото: Пресс-служба Правительства

В селе Жібек жолы Карасайского района Алматинской области открылся новый Дом культуры на 200 зрительских мест, передает Kazpravda.kz.

На строительство объекта направили 658 млн тенге. Дом культуры расположен на территории площадью 5 гектаров. В здании оборудованы зрительный зал, сцена и кабинеты для творческих занятий.

«В новом Доме культуры будут проходить концерты, театрализованные постановки и другие мероприятия. Здесь также откроются кружки домбры, жыр-терме, вокала, танцев и прикладного искусства, центр наставничества «Шежіре» для акынов и ансамбль старшего поколения»,- сообщили в Пресс-службе Правительства. 

Новая площадка рассчитана в том числе на занятия детей и молодежи, развитие творческих способностей, поддержку национального искусства и сохранение традиций.

За последние четыре года на развитие культурной инфраструктуры Алматинской области направлено 52,6 млрд тенге. За это время построены 10 новых объектов культуры и отремонтированы 19 домов культуры.

Новые дома культуры появились в селах Жалағаш и Жылысай Кегенского района, Өтеген батыр Илийского района и Мәтібұлақ Жамбылского района. В этом году также завершено строительство Дома культуры в селе Шиен Жамбылского района. При поддержке спонсоров открылось новое здание Балхашского районного историко-краеведческого музея.

Сейчас новые объекты культуры строят в поселках Қарғалы Жамбылского района и Боралдай Илийского района.

Обновление культурной инфраструктуры продолжается и в других регионах страны. В 2025 году в Казахстане построили три библиотеки, капитально отремонтировали 13, еще в 64 провели текущий ремонт. Материально-техническую базу обновили в 197 библиотеках.

В текущем году работы ведутся на 64 строящихся объектах культуры, еще 130 объектов ремонтируют. В регионах также реализуются проекты строительства и реконструкции театров, музеев, визит-центров и учреждений творческого образования.

#строительство #ремонт #соцобъекты

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