Токаев поздравил победителя «Qazaqstan Barysy – 2026»

Президент отметил высокое спортивное мастерство и волю борца к победе

Фото: Пресс-служба Qazaqstan Barysy – 2026

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Жантилека Нуртилепулы с победой на турнире «Qazaqstan Barysy – 2026», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил спортивное мастерство борца и его стремление к победе.

«Этот успех стал результатом его высокого спортивного мастерства и несгибаемой воли к победе», — сообщили в Акорде.

Президент также подчеркнул значение турнира для развития и популяризации национальных видов спорта. По его словам, проведение таких престижных соревнований способствует возрождению славных традиций казахского народа.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что подобные состязания также служат примером для подрастающего поколения и мотивируют молодежь заниматься национальными видами спорта.