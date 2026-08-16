Свыше полутора тыс нарушений ПДД выявили за сутки в Алматы

Почти 200 выявленных нарушений отнесены к категории грубых

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За минувшие сутки в Алматы выявили 1 542 нарушения Правил дорожного движения. Из них 185 отнесены к грубым нарушениям, создающим повышенную угрозу жизни и здоровью участников движения, передает Kazpravda.kz.

Среди наиболее частых нарушений — опасное маневрирование и так называемые «шашки». За сутки зафиксировано 76 таких случаев. Еще 68 водителей и пассажиров пренебрегли ремнями безопасности.

«Восемь водителей управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, семь выехали на полосу встречного движения. Еще 24 водителя пользовались мобильными телефонами за рулем», - сообщили в прокуратуре Алматы.

Кроме того, выявлено два случая управления автомобилями с подложными государственными регистрационными номерными знаками.

По итогам проверок 20 транспортных средств отправили на специализированную стоянку.