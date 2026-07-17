Соль отправится на экспорт

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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В Аральске запущен завод по производству поваренной соли высшего сорта. Инициатор проекта – ТОО «Тоғыс-Аралотын» – инвестировал в строительство комплекса 1,8 млрд тенге.

фото Багдата Есжанова

Годовая производственная мощность предприятия – 40 тыс. тонн высококачест­венной пищевой соли. Новое производство обеспечило работой 20 постоянных сотрудников. В рамках господдержки инвестору выделен земельный участок площадью четыре гектара с подведенной инф­раструктурой.

Сырье для завода добывается на местных месторождениях в Аральском районе. Определены и рынки сбыта – соль предназначена как для внутреннего рынка Казахстана, так и для отправки на экспорт – в Россию, Узбекистан, Кыргызстан, другие страны ближнего и дальнего зарубежья.

На церемонии открытия предприятия глава региона Мурат Ергешбаев поблагодарил частного инвестора за осуществление важного для Аральского района начинания.

– Этот проект повысит экспортный потенциал региона, – сказал аким области, – придаст новый импульс диверсификации местной экономики и повышению качества жизни в Приаралье.

Отметим, товарищество «Тоғыс-Аралотын» становится одним из крупных частных инвесторов в районе. Как сообщил аким Аральского района Аманжол Онгарбаев, до конца года инвесторы намерены запустить еще два производственных объекта.

Среди них – завод по сборке мотоциклов стоимостью 1 млрд тенге с созданием 15 новых рабочих мест. Компания планирует вывести на внутренний рынок 50% продукции, произведенной на заводе, а остальное экспортировать за рубеж.

Инвесторы также планируют до завершения года реализовать проект по организации рыбного хозяйства – создать предприятие для выращивания, добычи и переработки рыбы. Стоимость проекта – 685 млн тенге с созданием 12 рабочих мест.

#экспорт #Аральск #соль #Тоғыс Аралотын

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