6 каналов международного наркотрафика ликвидировал КНБ
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В октябре 2023 года Комитетом национальной безопасности в сфере противодействия наркобизнесу реализован ряд операций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК
Нейтрализована противоправная деятельность 5 кустарных производств синтетических наркотиков и 1 фитолаборатории, предназначенной для выращивания каннабиса.
Совместно с компетентными органами Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана ликвидировано 6 каналов международного наркотрафика.
В ходе указанных спецопераций задержаны 23 подозреваемых лица.
Из незаконного оборота изъято около 300 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также свыше 1 тонны химических прекурсоров, предназначенных для изготовления «синтетики».