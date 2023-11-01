6 каналов международного наркотрафика ликвидировал КНБ

В октябре 2023 года Комитетом национальной безопасности в сфере противодействия наркобизнесу реализован ряд операций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК

Фото: пресс-служба КНБ РК

Нейтрализована противоправная деятельность 5 кустарных производств синтетических наркотиков и 1 фитолаборатории, предназначенной для выращивания каннабиса.

Совместно с компетентными органами Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана ликвидировано 6 каналов международного наркотрафика.

В ходе указанных спецопераций задержаны 23 подозреваемых лица.

Из незаконного оборота изъято около 300 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также свыше 1 тонны химических прекурсоров, предназначенных для изготовления «синтетики».