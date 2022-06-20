9-летний ребенок, упавший с высоты на элеваторе, скончался в Актобе

В городе Актобе скончался 9-летний ребенок, упавший с высоты на элеваторе. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Диапазон.

31 мая мальчик упал с высоты на заброшенном элеваторе в старой части города. В областную детскую больницу его привезли без сознания, с множественными травмами и переохлаждением. Кроме этого, рассказали врачи, у ребенка был ушиб головного мозга тяжелой степени, отек головного мозга, кровоизлияние, гематомы и ссадины.

Мальчик был в коме, находился в реанимации подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние его оценивали как крайне тяжелое.

«18 июня в 22 часа он скончался, несмотря на усилия врачей. Травмы оказались несовместимыми с жизнью», – сказал главврач детской больницы Ербол Джапахов.