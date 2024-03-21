А разве другой поступил бы иначе?

Общество
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Андрей Кашлатый

Полицейские ежедневно несут свою службу по охране правопорядка, и во многих ситуациях, рискуя собственной жизнью, они совершают настоящие подвиги.

фото пресс-службы ДП Актюбинской области

Ранним утром 1 марта старший госавтоинспектор Байганинского районного отдела полиции департамента полиции Актюбинской области Адил-Кахар Кадиров вышел из своего дома и направился на службу. Обычное утро, обычный путь на работу. Поселок еще спит. Но, пройдя всего несколько метров, Адил-Кахар заметил густой дым над крышей соседнего дома.

Подбежав ближе, полицейский увидел через окно клубы черного дыма внутри дома. Дымился декоративный пластик на стенах и потолках. Зная своих соседей и предполагая, что в доме должны быть и дети, капитан полиции, не раздумывая ни секунды, открыл дверь и вбежал внутрь. Обнаружив первой женщину, хозяйку дома, Адил-Кахар помог ей выбраться и, узнав от нее, что в доме остались четверо детей, бросился назад.

Как потом рассказал нам Адил-Кахар Кадиров, в первую очередь он, оценив ситуацию, отключил поступающий бытовой газ, одновременно вызвав пожарную службу и скорую помощь. Пробираясь по задымленному дому, при абсолютно нулевой видимости, капитан смог отыскать трех детей в одной из комнат. Приобод­рив испуганных ребятишек, не теряя времени, Адил-Кахар стал по одному выносить их на улицу.

– Я уже ни о чем не думал, просто знал одно: главное – спас­ти детей. Слышал только плач женщины и видел перед собой глаза малышей, – вспоминал Адил-Кахар Кадиров.

Четвертого ребенка, пятилетнего мальчика, полицейский нашел в соседней комнате. Подхватив его на руки, понес к выходу. К тому времени из-за едкого дыма вокруг была уже полная темнота, дышать было нечем. Интуитивно угадывая направление, крепко прижимая к себе мальчика, полицейский шел сквозь черный дым. Однако у самого выхода сказалось отравление угарным газом, Адил-Кахар почувствовал, что может потерять сознание. Но в эту минуту его и мальчика подхватили подоспевшие пожарные.

– Я плохо помню тот момент. Почти ничего не видел, только слышал гул в ушах и отдаленные голоса. Все было как будто в замедленном кино, – говорил в разговоре с нами Адил-Кахар Кадиров.

Прибывшие на место медики оказали первую помощь и госпитализировали женщину с детьми и полицейского в ближайшую больницу с признаками отравления угарным газом. Вспоминая об этом дне, Адил-Кахар говорит, что все это заняло примерно 10–15 минут, но тогда ему казалось, что время остановилось.

Благодаря умелым и само­отверженным действиям старшего госавтоинспектора Байганинского районного отдела полиции Адил-Кахара Кадирова все дети, младшему из которых три годика, а старшей девочке шесть лет, были спасены. Сгоревший дом восстановлению не подлежит. По предварительной оценке экспертов, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки, но самое главное, что никто не пострадал. А ведь итог мог быть совсем другим, не окажись рядом доблестного полицейского.

Но сам капитан не считает, что проявил героизм. Он говорит, что просто выполнил свой долг. Долг человека, гражданина и полицейского.

– Во-первых, помогать людям – моя работа, а во-вторых, разве кто-то другой на моем месте поступил бы иначе? – рассуж­дает герой.

#Актюбинская область #пожар #полицейский #Адил-Кахар Кадиров

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