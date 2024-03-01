Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль Grand Slam

В решающей схватке ей противостояла россиянка Сабина Гилязова

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова стала серебряным призёром турнира серии Grand Slam в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Спортсменка дошла до финала в весовой категории до 48 килограммов.

В решающей схватке ей противостояла россиянка Сабина Гилязова. Соперница одержала победу - Абиба Абужакынова завершила выступление с серебряной наградой.