​Адекватно отвечать на запросы

Асылбек Кожахметов, Гражданский альянс Казахстана

Президент страны Касым-Жомарт Токаев возглавил Национальный совет общественного доверия. И это налагает ответственность и обязывает всех его членов к серьезной конструктивной работе. Поэтому необходимо, чтобы Нацсовет состоялся как реально работающий механизм.

Также важным считаю совместную выработку представителями гражданского общества и власти «дорожной карты» решения насущных проблем в рамках Нацсовета на предстоящий год. Если нам удастся показать на деле, как нужно практически подходить к обсуждению тех или иных воп­росов, как их решать, это станет хорошим месседжем, трендом для других общественных советов. И мы сможем задействовать громадную силу гражданского общества. Пока эта сила либо дремлет, либо движется спонтанно и требует системной работы.

Для справки сообщу, что у нас в стране создано 329 общественных советов, из них 34 – при акимах и министерствах. Много людей вовлечено в эти советы, большие полномочия приданы, но они не реализованы. Зачастую общественные советы просто дуб­лируют работу местных мас­лихатов. Поэтому я желаю, чтобы Национальный совет общественного доверия при Президенте РК стал вершиной системы общественных советов в Казахстане.

Сейчас я нахожусь в республиканском лагере для молодых предпринимателей «Зерен-2019». Лагерь на берегу Зерендинского озера организовало Министерство информации и общественного развития совместно с Граж­данским альянсом Казахстана. Важно, что наряду с развитием предпринимательства, «зеленой» и креативной экономикой в программу обучения вошли вопросы развития гражданского общества. Этому проекту придается большое значение. Вполне возможно, что среди сегодняшних участников молодежного лагеря есть те, из которых будет сформирован будущий президентский кадровый корпус. А также – будущие члены Нацсовета общественного доверия. Уже сейчас они должны учиться адекватно отвечать на высокие запросы общества.

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