Оскорбление и рукоприкладство в отношении врачей прокомментировали в Минздраве

Здравоохранение
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Дана Аменова
Корреспондент

Они напомнили об административной ответственности за это, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации ведомства, в последние годы в СМИ и соцсетях нередко появляются новости об оскорблении врачей со стороны пациентов. В большинстве случаев обществом подобные действия в отношении медработников были восприняты как неприемлемое поведение, которое должно пресекаться в соответствии с законодательством.  

Отмечается, что ежегодно в медицинском сообществе поднимаются вопросы о защите прав медработников. В данном направлении Минздрав проводит активную работу совместно с депутатами, медицинским сообществом и другими заинтересованными органами.

В Минздраве напомнили, что на сегодня есть норма, которая предусматривает административную ответственность за проявление неуважения к медработникам и воспрепятствование законной деятельности медицинских и фармацевтических работников.    

— Согласно статье 80-1 Кодекса об административных правонарушениях, проявление неуважения к медицинским и фармацевтическим работникам при исполнении ими своих должностных обязанностей, выраженное в нецензурной брани, демонстрации неприличных жестов (знаков) и предметов, в том числе с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций, непристойном поведении, оскорбительном приставании, – влечет штраф на физических лиц в размере 30 МРП либо арест на срок до десяти суток, — проинформировали в комитете.

Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –влекут штраф на физлиц в размере 50, на должностных лиц – в размере 70, на юридических лиц – в размере 150 МРП.

Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –влекут административный арест на срок до пятнадцати суток.

Действия, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 настоящего кодекса не применяется, – влекут штраф в размере 70 месячных расчетных показателей.

Стоит отметить, что воспрепятствование осуществлению профессиональной деятельности медиков и фармацевтов влечет штраф на физических лиц в размере 30, на должностных лиц – в размере 50, на юридических лиц – в размере 150 МРП.

Такое же наказание положено за незаконное вмешательство в их профессиональную деятельность, выразившиеся в требовании совершения незаконных действий, не влекущих за собой уголовную ответственность; привлечении медиков к видам работ, не связанных с их обязанностями, за исключением случаев, предусмотренных законами РК;  истребовании от медицинских и фармацевтических работников отчетности либо информации, не предусмотренной законодательством РК; возложении на них обязанности по приобретению товаров (работ) и услуг, не предусмотренных законодательством РК. 

 

 

#Минздрав #комитет #адмответственность #медработники #проявление #неуважение

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