Чтобы лечить детей

Как рассказали в медучреждении, это первый детский нейрохирург-робот в Центральной Азии. Система объединяет технологии нейрохирургической навигации и стереотаксического вмешательства, то есть с использованием трехмерной модели для точного доступа к глубоким структурам головного или спинного мозга. «Стереотаксический происходит от греческих слов stereo – пространство и taxis – расположение по порядку, – рассказали в отделении нейрохирургии. – Заранее можно создать трехмерную модель головного мозга, спланировать операцию».

Умное оборудование значительно расширяет возможности врачей. Можно проводить стереоэлектроэнцефалографию – вводить глубинные электроды для определения очагов эпилептической активности, выполнять стереотаксические вмешательства, малоинвазивные биопсии глубоко расположенных опухолей. Можно более детально планировать имплантацию стимулятора блуждающего нерва (VNS-терапию) для лечения тяжелых форм эпилепсии.

Сертификат на новое высокотехнологичное оборудование стоимостью 433,5 млн тенге вручил фонд «Самрук-Қазына» в рамках благотворительной деятельности. Техническая мощность комплекса – 500–750 операций в год. Планируется, что он начнет работать в декабре. Кроме того, в фонде предусмотрели необходимую подготовку и стажировку для специалистов ЦМиР.