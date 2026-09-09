Поставить точный диагноз

Как отметил руководитель управления здравоохранения Алматинской области Ержан Сулейменов, развитие лабораторной диагностики – одна из важных задач в деле улучшения качества медицинской помощи и укрепления эпидемиологичес­кой безопасности региона. Своевременное выявление устойчивости микроорганизмов к антибактериальным препаратам позволит врачам оперативно подбирать эффективные методы лечения граждан.

Пациентам из областного центра необя­зательно ехать в Шенгельды для сдачи анализов. Лаборатория – структурное подразделение многопрофильной больницы Конаева, где будет осуществляться забор биоматериалов, образцы которых с соблюдением необходимых условий доставят на диагностику.

На объекте установлено автоматизированное оборудование производства США. Уже приступили к работе пять специалистов, прошедших подготовку в Национальном научном центре хирургии им. А. Сызганова и на базе Казахского национального медицинского университета им. С. Асфендиярова.

Исследования по медицинским показаниям проводятся в рамках ГОБМП и ОСМС, а также платно. Их результаты будут интегрированы в цифровые сис­темы Damumed и Smart Lab, что позволит оперативно передавать данные мед­работникам.