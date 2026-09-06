Объем производства лекарств и медизделий вырос в Казахстане

Здравоохранение

За последние три года объем производства казахстанских фармпредприятий достиг 191 млрд тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За последние три года объем производства казахстанских фармацевтических предприятий увеличился на 37% и достиг 191 млрд тенге. Рост отрасли продолжается и в текущем году, передает Kazpravda.kz.

За первое полугодие 2026 года в стране произвели лекарственных средств и медицинских изделий на 126,6 млрд тенге. Это почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сегодня в Казахстане работают 209 производителей фармацевтической и медицинской продукции, в том числе 43 предприятия, выпускающих лекарственные средства. Доля отечественной продукции в натуральном выражении достигла 40,3%.

«Восемь крупных проектов позволят впервые организовать в Казахстане производство более 494 наименований лекарственных средств, в том числе для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, аутоиммунных, орфанных и инфекционных заболеваний, а также сахарного диабета. В конечном итоге это означает больше доступных лекарств для пациентов и более устойчивую систему лекарственного обеспечения страны», — сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

#здравоохранение #медицина #лекарство

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