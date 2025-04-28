Аида Балаева приняла участие в VII Культурном саммите в Абу-Даби

Культура и общество
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Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева приняла участие в VII Культурном саммите, проходящем в Абу-Даби (ОАЭ), передает Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

Главными темами форума стали вопросы влияния искусственного интеллекта на культуру и креативность человека, а также роль культурных связей в укреплении мира ради устойчивого будущего.

Выступая на пленарной сессии, Аида Балаева подчеркнула особую роль культуры в условиях глобальной нестабильности.

«Культура — это не просто наследие прошлого. Это живой механизм диалога, мост между поколениями, нациями и религиями. И в периоды расцвета, и трудные годы именно культура поднимала дух, вдохновляла и объединяла людей. Сегодня она остаётся нашей опорой для будущего и самым созидательным рычагом взаимодействия между странами», — отметила министр.

Аида Балаева также рассказала о многовековых традициях культурного многообразия в Казахстане, где мирно проживают представители более ста этносов, сохраняя свои язык и искусство. Она подчеркнула, что принцип «Единство в многообразии», провозглашённый Президентом Казахстана, стал прочной основой мира и согласия в стране.

Участие в международной встрече приняли делегации 90 стран.

Саммит стал важной платформой для обмена идеями, укрепления международного сотрудничества в гуманитарной сфере и выработки новых инициатив, направленных на укрепление мира через культуру.

 

 

#культура #ОАЭ #саммит #Балаева

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