Аким области Жетысу доложил Токаеву о развитии региона

Глава государства положительно оценил темпы развития области и поручил продолжить работу в этом направлении

Фото: пресс-служба президента РК

Аким области Жетысу Бейбит Исабаев проинформировал Касым-Жомарта Токаева о социально-экономическом развитии региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

По словам акима области, по социально-экономическим показателям области сохранена положительная динамика во всех основных отраслях экономики. Объем производства в регионе увеличился на 5,8%, показатели сельского хозяйства – на 1,7%, торговли и строительства – в 1,6 раза. Введено в эксплуатацию 198,4 тысяч кв. метров жилья, что на 11,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года. В экономику области привлечено 213,9 млрд тенге инвестиций с ростом на 23,9%, в том числе частные инвестиции увеличились на 15,7%.

Как было отмечено в докладе Бейбита Исабаева, в промышленном секторе области задействовано 533 предприятия, на которых создано 26,6 тысяч рабочих мест. Объем производства составил 230,1 млрд тенге. В текущем году запланирован ввод в эксплуатацию 14 объектов общей стоимостью 46,9 млрд тенге.

Объем валовой продукции сельского хозяйства вырос на 1,7%. Общая посевная площадь была расширена на 1,9 тысячи гектаров, в том числе площадь посевов сахарной свеклы увеличена в 2 раза и доведена до 8,7 тысяч гектаров.

В целях реализации поручения главы государства был полностью отремонтирован и введен в эксплуатацию Аксуский сахарный завод. Коксуским сахарным заводом выпущено 70 тысяч тонн сахара. На сегодня эти предприятия приняли более 205 тысяч тонн сырья от 280 хозяйств, из которых переработано 56 тысяч тонн и получено 7 тысяч тонн сахара.

Президенту было доложено, что в области реализуется 22 проекта по реконструкции и строительству системы водоснабжения. Газифицировано 22 населенных пункта, в том числе Талдыкорган, доступ к газу получили 288 тысяч человек. В текущем году строительно-монтажные работы ведутся в 20 населенных пунктах.

Касым-Жомарту Токаеву отдельно сообщили о ходе строительства социальных объектов. В 2023-2025 годах запланировано строительство 16 новых школ на 8,8 тысяч мест, из них 7 школ на 6600 мест будут построены в рамках Национального проекта «Комфортная школа», возведение 2 школ на 1800 мест уже начато в этом году.

В сфере здравоохранения ведется строительство 8 объектов. За счет средств местного бюджета установлен 21 блочно-модульный комплекс. В рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» до 2025 года планируется введение в эксплуатацию 59 объектов. В сфере культуры ведется строительство 5 объектов, проводится капитальный ремонт еще 8 объектов.

Кроме того, ведется строительство 14 спортивных объектов. За счет средств местного бюджета будут установлены 3 блочно-модульных комплекса, за счет спонсорских средств построен круглогодичный крытый ледовый комплекс Jetysu Arena. Сумма объекта – 867 миллионов тенге.

Общая протяженность автомобильных дорог области Жетысу составляет 3988 км. Ведутся работы по строительству и реконструкции 221 км дорог областного значения и 249 км внутрипоселковых дорог в 73 населенных пунктах.

Касым-Жомарт Токаев положительно оценил темпы развития региона и поручил продолжить работу в этом направлении.