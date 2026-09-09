Глава АРРФР доложила Президенту о результатах работы Агентства

Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства заслушал отчет о результатах регулирования и развития финансового рынка за 8 месяцев 2026 года и задачах на предстоящий период, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Мадина Абылкасымова сообщила, что в рамках реализации нового закона о банках полностью обновлена подзаконная база и принято 80 нормативно-правовых актов.

По её словам, обеспечена устойчивость банковского сектора. Активы банков увеличились до 75,6 трлн тенге (на 6,9%), достаточность капитала составляет 20,7%.

В рамках надзорной деятельности за 8 месяцев 2026 года Агентством проведено 279 инспекторских проверок субъектов финансового сектора. Применено 190 надзорных мер и наложены штрафы на сумму 465 млн тенге.

На рынке микрофинансирования и коллекторских агентств лишены лицензии 13 субъектов, у 6 субъектов приостановлены лицензии, 4 коллекторских агентства исключены из реестра.

Также глава АРРФР проинформировала о мерах по расширению финансирования экономики и снижению закредитованности населения. Кредиты бизнесу увеличились на 3,5% и достигли 16 трлн тенге. Объем новых кредитов бизнесу вырос с начала года на 19,1% до 12,5 трлн тенге.

В результате регуляторных мер темпы роста потребительского кредитования за 7 месяцев текущего года замедлились до 4,6%. С июля текущего года запущена платформа коллективного урегулирования проблемных займов Finkelisimkz. До конца года начнет работу офис Единого финансового омбудсмена для рассмотрения обращений граждан.

Кроме того, Мадина Абылкасымова доложила об исполнении поручений Главы государства по разработке Программы развития рынка капитала и рынка страхования до 2030 года, а также о проектах новых законов «О рынке капитала» и «О рынке страхования»; представила информацию о цифровизации финансового сектора и внедрения искусственного интеллекта.

Агентством создана единая надзорная платформа FinAI с использованием искусственного интеллекта. До конца года будет разработана Стратегия внедрения ИИ во всех секторах финансового рынка, предусматривающая единые подходы к информационной безопасности и защите данных.

Глава государства дал ряд поручений по обеспечению финансовой стабильности, применению искусственного интеллекта в финансовой сфере, расширению кредитования реального сектора, расширению рынков капитала и страхования.

