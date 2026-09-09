Президент принял отчет о работе Фонда «Самрук-Қазына»

Президент

Глава государства принял председателя правления АО «Самрук-Қазына» Нурлана Жакупова

Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о деятельности Фонда «Самрук-Қазына», выполнении основных производственных и финансовых показателей и реализации крупных инфраструктурных проектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Нурлан Жакупов сообщил, что в 2026 году Фонд планирует завершить инвестиционные проекты на 3,2 трлн тенге, в числе которых строительство железнодорожных линий Мойынты – Кызылжар и Дарбаза – Мактаарал, модернизация железнодорожных участков Алтынколь – Жетыген и Бейнеу – Мангистау, строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган, модернизация Алматинской ТЭЦ-2, строительство парогазовой установки в Туркестанской области и гибридной электростанции.

Помимо этого, завершается строительство центра обработки данных в Астане и прокладка волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря.

Также Жакупов доложил об инвестиционном портфеле Фонда. В данном направлении в 2027-2029 гг. запланирована реализация 38 проектов на 21 трлн тенге в сферах энергетики, нефтегазовой отрасли, транспортной и цифровой инфраструктуры.

Далее глава фонда отчитался об исполнении социальных проектов. В качестве приоритетов рассматриваются строительство медицинских и социальных объектов, открытие 55 центров для детей с инвалидностью и 46 кабинетов инклюзии, а также развитие спортивной и образовательной инфраструктуры.

Президент поставил ряд задач по основным направлениям работы Фонда.
 

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