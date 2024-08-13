Аким Жамбылской области доложил президенту о развитии региона

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял акима Жамбылской области Ербола Карашукеева. Президент заслушал доклад о социально-экономическом развитии региона за первое полугодие 2024 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Как сообщил Ербол Карашукеев, наблюдается динамичный рост экономики области, в частности, в сфере строительства – на 12,3%, связи – на 8,5%, транспорта – на 7,4%, аграрном секторе – на 4%, ввода жилья – на 2,3% (311 тыс. кв. м). В основной капитал привлечено 196,3 млрд тенге. Инвестиционный портфель региона до 2027 года включает 70 проектов на 2,5 трлн тенге, что позволит создать 6,3 тыс. рабочих мест.

До конца года планируется запустить 19 новых производств. Доля обрабатывающего сектора в экономику региона составила 64,5%. При этом ключевая роль отводится фосфорной промышленности в рамках соглашений с крупными иностранными компаниями. В настоящее время аграрии области приступили к уборке урожая. Прогнозный объем валового сбора основных культур ожидается на уровне 2,1 млн тонн.

Касым-Жомарту Токаеву рассказали о развитии социальной инфраструктуры. Ведется строительство 26 объектов здравоохранения, 41 объекта образования. В этом году планируется приобрести 452 единицы медицинского оборудования и 38 санитарных автомобилей. Открытие 19 школ до конца этого года позволит решить проблему 2 аварийных, 4 трехсменных, 3 ветхих и 10 школ с дефицитом ученических мест.

В рамках исполнения поручений главы государства до конца года централизованным водоснабжением будут обеспечены 37 населенных пунктов. В ходе проведения акции «Таза Қазақстан» проведены работы по очистке территорий историко-культурных памятников, парков и скверов, каналов и арыков, высажены около 60 тыс. саженцев.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев поручил акиму области обеспечить дальнейшее социально-экономическое развитие региона и повысить рост благосостояния населения.