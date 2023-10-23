"Акиматы взяли за правило" – Смаилов возмутился переносами сроков и отказом от инвестпроектов

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Вопрос привлечения инвестиций в обрабатывающую промышленность рассмотрен на Инвестиционном штабе под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина

Фото: primeminister.kz

Как доложил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Ильяс Оспанов, за прошедшие 9 месяцев в основной капитал обрабатывающей промышленности привлечено 1 трлн и 27 млрд тенге инвестиций, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Плановый показатель до конца года при этом составляет 2,1 трлн тенге.

В разрезе секторов отмечается рост в легкой промышленности – в 2,5 раза до 11,3 млрд тенге, производстве мебели – в 4,5 раза до 14 млрд, а также резиновых и пластмассовых изделий – в 1,6 раза до 81,4 млрд. Вместе с тем положительная динамика по инвестициям в основной капитал наблюдается среди компаний по выпуску бумажной продукции, напитков и продуктов питания.

В целом в текущем году запланирован запуск 170 проектов на сумму инвестиций 1 трлн тенге. Наиболее крупные из них – предприятия по производству бытовой техники и спецкокса, а также обогатительная фабрика по переработке шламов. На сегодня уже введено 65 проектов на 200 млрд тенге.

Наряду с этим регионы перенесли реализацию ряда инвестпроектов, запланированных к запуску до 2027 года, на более поздние годы. Это связано с ограничением собственного капитала инвесторов, подведением инфраструктуры, отсутствием либо задержкой доставки оборудования, а также земельными вопросами.

Премьер-министр указал, что министерством промышленности и строительства должна проводиться более активная координационная работа в этом направлении.

«Только утверждением дорожной карты все вопросы не решить. Нужно следить за тем, как реализуются эти проекты, какие проблемы на местах не решаются, и со своей стороны помогать акимам. Вы утверждаете дорожную карту и думаете, что все проблемы решили? Это просто бюрократия! Нельзя говорить о том, что вопросы решены, пока не реализованы инвестпроекты и нет результата», – сказал Алихан Смаилов.

Переходя к регионам, премьер-министр отметил, что в Актюбинской области наблюдается снижение инвестиций в обрабатывающую отрасль. Также по 5 проектам перенесены сроки на более поздний период.

«Например, приостановлена реализация проекта по производству керамической плитки. Акиматом больше чем на полгода затянулась процедура выделения земельного участка. В итоге инвестор рассматривает вопрос переноса проекта в другой регион», – сказал Алихан Смаилов.

Он подчеркнул, что на 2026 год также отложено строительство обогатительной фабрики по переработке золотосодержащих руд с созданием 1 тысячи рабочих мест. В частности, это связано с затянувшимися почти на полгода сроками согласования при подключении к электроэнергии и газу.

С комментариями по данным вопросам выступили аким региона Асхат Шахаров, председатель правления АО KEGOC Наби Айтжанов и председатель правления АО «КазТрансГаз Аймак» Бауржан Аскаров.

«Данные проекты очень важны, прежде всего, для экономики региона. Поэтому акимату совместно с компаниями необходимо в кратчайшие сроки решить все имеющиеся вопросы, чтобы инвесторы смогли приступить к их реализации», – указал глава правительства.

Премьер-министр отметил, что в Акмолинской области объем инвестиций за 9 месяцев также снизился. Есть срывы сроков реализации 6 инвестпроектов. К примеру, с 2021 года затягивается строительство кирпичного завода, так как акимат не выдал инвестору лицензию на добычу глины.

Наряду с этим в Мангистауской области по 10 проектам также перенесены сроки реализации.

«В регионе имеется перспективный проект по производству аммиака и карбамида, но к нему не подведена необходимая инфраструктура. Также не решен вопрос с поставками природного газа, являющегося основным сырьем», – сказал Алихан Смаилов. 

Озвученную информацию прокомментировали заместитель акима Акмолинской области Азамат Тайжанов и первый заместитель акима Мангистауской области Жумабай Карагаев.

Премьер-министр подчеркнул, что регионам нужно проявлять более активную позицию в вопросах реализации инвестпроектов, так как благодаря им появляются новые рабочие места и улучшаются экономические показатели в целом. 

«В случае возникновения сложностей акиматы взяли за правило переносить сроки реализации проектов либо вовсе отказываться от них. Хотя должны решать проблемные вопросы оперативно и в ручном режиме», – отметил Алихан Смаилов.

При этом, по его словам, есть регионы, где объемы инвестиций растут, а успешные проекты уже приносят пользу. В частности, это Туркестанская, Кызылординская, Северо-Казахстанская области, область Жетысу и г. Астана.

«Все инструменты и механизмы предусмотрены. Акимам надо их правильно и активно реализовать на местах», — подчеркнул премьер-министр. 

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