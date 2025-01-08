Акмолинец похитил деньги у спящей соседки

По информации полицейских, еще в декабре 2024-го года жительница поселка Бестобе стала жертвой ограбления, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ее дом через пластиковое окно проник неизвестный и похитил кошелек с денежными средствами.

Оказалось, что хозяйка в этот момент спала в комнате и лишь по счастливой случайности не столкнулась с квартирным вором. Проснувшись, женщина обнаружила открытое окно и пропажу своего кошелька, она сразу же обратилась в полицию.

Приехавшие на место происшествия оперативники провели осмотр, изъяли оставленные отпечатки и приступили к проведению розыскных мероприятий. В результате принятых мер, полицейские установили личность квартирного вора, им оказался 32-летний местный житель, не имеющий постоянного заработка.

Со слов фигуранта, он решил проникнуть в дом, думая, что хозяйка находится в отъезде. Увидев спящую женщину, он, испугавшись, взял только кошелек и также через окно покинул дом.

Во время следственных мероприятий полицейские нашли у мужчины кошелек и банковские карты. По данному факту ведется расследование.