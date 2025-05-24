Фото Центра общественных коммуникаций Мангистауской области

Студенты местных колледжей высадили около 50 деревьев и очистили территорию от мусора, продемонстрировав личный вклад в благоустройство родного города и формирование экологической культуры среди молодёжи.

Как сообщили в Центре общественных коммуникаций, уборка прошла в переулке за домом №44 в 27 микрорайоне. После наведения порядка участники приступили к озеленению. Молодые люди посадили десятки саженцев — символ заботы о будущем и ответственности перед природой.

— В субботнике приняли активное участие студенты Мангистауского политехнического колледжа имени Х. Узбекалиева и энергетического колледжа имени Н. Бекбосынова. В результате было высажено около 50 деревьев. Экологические мероприятия в рамках «Таза Қазақстан» будут продолжены. Молодёжные организации региона активно участвуют в этом движении, — рассказала главный специалист управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области Наурызгуль Тажедин.

Эстафету акции активисты региона передали павлодарской молодёжи. Таким образом, инициатива охватывает всё больше городов, объединяя неравнодушных казахстанцев в деле охраны окружающей среды.