Алихан Смаилов прибыл в Иран

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Исламскую Республику Иран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

Фото: t.me/KZgovernment

В Тегеране глава Правительства проведет встречу с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, в ходе которой стороны обсудят актуальные вопросы сотрудничества двух стран.

По итогам переговоров ожидается подписание ряда межведомственных и коммерческих документов.

Алихан Смаилов также встретится с президентом страны Ибрахимом Раиси.

Отметим, что в рамках визита премьер-министра РК с 24 по 26 апреля проходит третья торгово-экономическая миссия Казахстана в Иране, в которой принимают участие 20 отечественных производителей товаров пищевой, химической, строительной, легкой промышленности и металлургии.