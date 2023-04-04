Алихан Смаилов встретился с руководством компании "Шеврон"

Международное сотрудничество, Правительство, Экономика, Энергетика, США
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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с исполнительным вице-президентом нефтегазовой компании «Шеврон» Найджелом Хирном и президентом «Шеврон. Международная разведка и добыча» Клэем Неффом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Участники обсудили ход реализации проектов будущего расширения и управления устьевым давлением на Тенгизе, меры по увеличению пропускной способности трубопроводной системы КТК и обеспечению занятости, а также актуальные вопросы разработки месторождения Карачаганак.

В ходе встречи премьер-министр напомнил, что в текущем году отмечается 30-летие создания совместного предприятия «Тенгизшевройл».

«Тенгизский проект является одним из самых успешных, реализуемых в Казахстане с 1993 года. За эти годы «Тенгизшевройл» внес большой вклад в развитие экономики нашей страны. Правительство нацелено на дальнейшее эффективное сотрудничество», – сказал Алихан Смаилов.

В свою очередь представители компании «Шеврон» подтвердили готовность работать над укреплением стратегического партнерства с Казахстаном по существующим и перспективным направлениям.

«Для нас большая честь быть одним из первых крупных инвесторов в республике. В течение последних 30 лет мы неустанно работали с нашими партнерами. Мы привлекли в страну наш технический опыт, технологические решения и капиталовложения, постоянно работая над улучшением производительности. За это время Тенгизшевройл осуществил прямые выплаты казахстанским компаниям на $176 млрд, включая заработную плату работников, приобретение местных товаров и услуг, налоги и так далее. Один из аспектов, которым я невероятно горжусь, – это инвестиции в людей. Мы способствовали обучению и профессиональному росту национальных кадров, нарастили их потенциал и возможности. И сегодня казахстанцы занимают более 90% должностей в ТШО», – сказал Найджел Хирн.

Во встрече приняли участие министр энергетики Алмасадам Саткалиев и председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев.

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