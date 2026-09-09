В США запретили ввоз молочных продуктов и алкоголя из Канады

Во вторник президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, в том числе о запрете на импорт из Канады мотоциклов, молочной сыворотки, черной патоки, безалкогольного пива и ряда алкогольных напитков, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

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«Некоторые товары из Канады, указанные в приложении к настоящему объявлению, не подлежат ввозу в Соединенные Штаты с 00:01 по восточному времени 29 сентября 2026 года», - говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

Согласно приложению, под действие указа в частности подпадают мотоциклы, включая мопеды, с объемом двигателя более 800 куб. см.

Кроме того, эмбарго распространяется на безалкогольное пиво, тростниковую и иные виды патоки, а также молочное сырье.

Под запрет также попали пиво, яблочный сидр, вина и крепкие алкогольные напитки.

Помимо этого, с 15 сентября администрация президента США вводит дополнительные 50-процентные пошлины на сыры, сталь, алюминий, бумагу, мебель, светильники и другое.

В ходе пресс-конференции высокопоставленные представители администрации Трампа заявили, что этот шаг стал прямым ответом на введение Канадой новых пошлин.

Высокопоставленный представитель администрации Трампа, выступая на пресс-конференции, заявил, что Белый дом также завершил "корректировку" уже действующих пошлин.

Согласно приложению, опубликованному на сайте Белого дома, 50-процентные пошлины были отменены в отношении соли, туалетной бумаги, постельного белья и деталей для удочек.

Представитель Белого дома также сообщил, что план Трампа по введению 50-процентных пошлин на легковые и грузовые автомобили остается в силе.

Ранее во вторник в своем посте в Truth Social президент США объявил, что поручил исключить канадские товары из американской системы государственных закупок.

«Настоящим я поручаю управлению общих служб (GSA) совместно с торговым представителем США принять все необходимые меры для исключения товаров канадского производства из распределительных графиков контрактов GSA, до тех пор, пока Канада не восстановит полную и справедливую взаимность в отношении американских фермеров и компаний», - написал Трамп.

Он добавил, что на эти закупки приходится более 50 млрд в год.

Во вторник начали действовать пошлины Канады в отношении экспорта из США на сумму около $20 млрд.

Эти меры стали ответом на вступление в силу 22 августа американских пошлин в 50% на канадские товары на $20 млрд. Этому предшествовала неудача в торговых переговорах Оттавы и Вашингтона.

Канадские пошлины распространяются на 629 наименований, включая бытовую технику, электронику, металлы, одежду. Размер пошлин составляет от 25% до 50% с редкими исключениями в 15%.

21 августа Канада вышла из торговых переговоров с США.

Позднее Карни заявил, что Оттава возобновит диалог с США о торговом соглашении, когда американская сторона начнет относиться к переговорам серьезно.