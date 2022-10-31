Алкоголь на 7 млн тенге обнаружили в подпольном цеху в Костанайской области

Более 6 тысяч бутылок суррогатного алкоголя обнаружили в цеху в Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Департамент АФМ по Костанайской области установил и пресек деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции без учетно-контрольных марок более чем на 7 млн тенге.

В ходе обыска изъяты более 6 тысяч бутылок готовой водочной продукции, 200 литров спирта, крышки с дозатором, шланги, спиртомер и так далее.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.