Алматинец инсценировал ограбление, чтобы оправдаться перед кредиторами

Происшествия
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Полиция завела уголовное дело за заведомо ложный донос.

Фото: Kazpravda.kz

Алматинец заявил о ложном грабеже, пытаясь оправдаться перед кредиторами. На такой способ обмана решился 35-летний мужчина, который в начале третьего ночи позвонил в полицию и сообщил о нападении во время частного извоза, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК Polisia.kz.

По словам заявителя, двое неизвестных, следуя в его Toyota под видом пассажиров, применили физическую силу и забрали пакет с крупной суммой денег.

"Следственно-оперативная группа обратила внимание на нестыковки в показаниях потерпевшего: он часто путался в данных и сильно нервничал во время первичных следственных действий. Далее установлено, что грабежа не было, заявитель выдумал его, чтобы оправдаться перед знакомыми, которым он задолжал. Это уголовно наказуемое деяние. Ответственность за заведомо ложный донос предусмотрена требованиями ст. 419 УК РК", – рассказал начальник отдела полиции при УП Турксибского района Зухраб Мырзагали.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования. Мужчина признал свою вину, добавил он.

 

#кредиторы #ограбление #ложный вызов

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