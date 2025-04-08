Асаин Байханов отчитался перед Президентом о развитии Павлодарской области

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Глава государства принял акима Павлодарской области Асаина Байханова

Фото: пресс-служба президента РК

Президент заслушал отчет акима Павлодарской области об итогах социально-экономического развития за 2024 год и планах на предстоящий период, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что по итогам прошлого года Павлодарская область демонстрирует рост по всем основным отраслям экономики. ВРП региона за 2024 год вырос на 5,8%. В область привлечены рекордные 1,1 трлн тенге инвестиций (увеличение на 38%).

Глава государства был проинформирован о реализации 2 крупных проектов по переработке золотосодержащего концентрата и по производству ферросплавов. Всего в Экибастузе планируется построить 3 ферросплавных завода мощностью 460 тысяч тонн. Их запуск выведет Казахстан на второе место в мире по производству ферросплавов.

Касым-Жомарту Токаеву рассказали о последовательном исполнении всех социальных обязательств. В области созданы свыше 30 тысяч новых рабочих мест. Открыты 40 новых и модернизированы 83 соцобъекта. Построены 3 центра дополнительного образования, комфортные школы на 1 800 мест, 3 школы взамен аварийных и модернизировано 26 учебных заведений.

По словам акима, впервые за 20 лет удалось снизить износ сетей теплоснабжения на 1,3%. Обновлено 80% общественного транспорта, поставлены 230 автобусов. За счет займа Европейского банка реконструкции и развития обновляется трамвайный парк, первая партия из 25 новых вагонов будет поставлена в сентябре.

Глава государства отметил важность продолжения работы по привлечению инвестиций, качественной и своевременной реализации национального проекта «Комфортная школа».

По итогам встречи Президент дал ряд поручений по дальнейшей диверсификации экономики области, развитию социальной сферы, модернизации инфраструктуры и подготовке к весенне-полевым работам.

 

#Токаев #экономика #Павлодарская область #отчет #Байханов

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