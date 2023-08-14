Асфальт побеждает щебень Общество 14 августа 2023 г. 0:00 4 Андрей Кратенко По настойчивой рекомендации Антикоррупционной службы Северо-Казахстанской области дорожники Петропавловска отдали абсолютный приоритет асфальтированию улиц, а не покрытию щебнем. Выступая на брифинге, руководитель Антикоррупционной службы Сергей Перов отметил, что теперь созданы условия для масштабной и качественной реконструкции дорог. – Этому способствовали исключение методов нерационального расходования бюджетных средств, устранение коррупционных рисков в процессе неконтролируемого использования щебня, – объяснил он. Так, например, в 2023 году в плане государственных закупок отдела ЖКХ города Петропавловска приоритет отдан асфальтированию дорог. На эти цели выделена беспрецедентная сумма – 6 млрд тенге (по области – 40 млрд тенге). Создана также мониторинговая группа по контролю за качеством ремонтных работ. #СКО #дороги #Петропавловск #асфальт #щебень