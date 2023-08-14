Асфальт побеждает щебень

Общество
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Андрей Кратенко

По настойчивой рекомендации Антикоррупционной службы Северо-Казахстанской области дорожники Петропавловска отдали абсолютный приоритет асфальтированию улиц, а не покрытию щебнем.

Выступая на брифинге, руководитель Антикоррупционной службы Сергей Перов отметил, что теперь созданы условия для масштабной и качественной реконструкции дорог.

– Этому способствовали исключение методов нерационального расходования бюджетных средств, устранение коррупционных рисков в процессе неконтролируемого использования щебня, – объяснил он.

Так, например, в 2023 году в плане государственных закупок отдела ЖКХ города Петропавловс­ка приоритет отдан асфальтированию дорог. На эти цели выделена беспрецедентная сумма – 6 млрд тенге (по области – 40 млрд тенге).

Создана также мониторинговая группа по контролю за качеством ремонтных работ.

#СКО #дороги #Петропавловск #асфальт #щебень

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