Асфальт побеждает щебень

Выступая на брифинге, руководитель Антикоррупционной службы Сергей Перов отметил, что теперь созданы условия для масштабной и качественной реконструкции дорог.

– Этому способствовали исключение методов нерационального расходования бюджетных средств, устранение коррупционных рисков в процессе неконтролируемого использования щебня, – объяснил он.

Так, например, в 2023 году в плане государственных закупок отдела ЖКХ города Петропавловс­ка приоритет отдан асфальтированию дорог. На эти цели выделена беспрецедентная сумма – 6 млрд тенге (по области – 40 млрд тенге).

Создана также мониторинговая группа по контролю за качеством ремонтных работ.