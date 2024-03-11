Астанчан призывают 23 марта на один час выключить свет

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По информации пресс-службы акимата Астаны, 23 марта состоится международная экологическая акция «Час Земли». Мероприятие ежегодно поддерживают в столице.

— Акция «Час Земли» будет проводиться с 20.30 по 21.30 часов 23 марта. Астанчан призывают присоединиться к важной акции, выключив свет и бытовые электроприборы в названное время в знак неравнодушия к будущему планеты, — прокомментировали в столичном управлении охраны окружающей среды и природопользования.

В городской администрации напомнили, что «Час Земли» - ежегодное международное событие, проводимое под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF), в котором принимает участие более 2 млрд человек со всего мира.

Цель акции — привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.

В Астане акцию наряду с госорганами и подведомственными организациями поддержат торгово-развлекательные центры, крупные спортивные комплексы и субъекты бизнеса.