Астанинская елка вошла в топ-10 самых высоких в СНГ

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Главная елка страны в Астане попала в рейтинг самых больших в СНГ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram акимата столицы.

Фото: пресс-служба акима Астаны

Рейтинг самых больших новогодних елок в столицах государств СНГ опубликовали на turstat.com.

Главная елка Казахстана, которая находится на площади EXPO, оказалась на 8-м месте.

1. Ашхабад, Туркменистан, 43 метра

2. Ереван, Армения, 37 метров

3. Ташкент, Узбекистан, 35 метров

4. Баку, Азербайджан, 34 метра

5. Душанбе, Таджикистан, 30 метров

6. Москва, Россия, 27 метров

7. Минск, Беларусь, 27 метров

8. Астана, Казахстан, 25 метров

9. Бишкек, Кыргызстан, 25 метров

10. Кишинев, Молдова, 20 метров

Как отмечается на сайте акимата Астаны, главную елку страны зажгли 19 декабря на площади у выставочного комплекса EXPO.

Высота новогодней красавицы составляет 25 метров. Украшена она сотнями светящихся снежинок, 750 метрами гирлянд, 360 стробоскопами и более чем 900 елочными шарами.

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