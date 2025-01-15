Авария произошла на ТЭЦ в Петропавловске

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На Петропавловской ТЭЦ-2 произошло локальное повреждение системы питательной воды в районе деаэратора, в штатном режиме сработала автоматика, вызвавшая отключение основного оборудования станции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Севказэнерго»

«Специалисты оперативно локализовали повреждение и занимаются восстановлением системы. Собственные нужды и циркуляция теплоносителя, а потому и теплоснабжение города, в целом не пострадали, но возможны кратковременные незначительные колебания параметров теплоносителя. Идет работа над восстановлением режима работы станции», – говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что в 2023-2024 годах на Петропавловской ТЭЦ-2 были проведены капитальный ремонт 6 котлоагрегатов и 2 турбоагрегатов, текущий ремонт 7 котлоагрегатов и 6 турбоагрегатов, проведен ремонт вспомогательного оборудования, завершено строительство ствола дымовой трубы № 1.

Также проводится реконструкция турбоагрегата №1 для выдачи тепловой мощности более 40Гкал. Таким образом, к прохождению отопительного сезона станция подготовлена, заключили в Севказэнерго.