Автомобиль за знания подарили преподавателю в Туркестанской области

собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Неожиданный подарок вручили педагогу, ученик которого получил приглашение на учебу в 42 университета мира.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Сейчас выпускник лицея «Туркестан Білім-инновация» Ислам Абдурахманов учится в США по специальности «бизнес-администрирование». Выбрать вуз вчерашнему школьнику было непросто. Десятки престижных университетов ОАЭ, США, Англии, Польши, Малайзии, Швейцарии пожелали видеть его среди своих студентов.

Блестящие результаты в учебе и победы на олимпиадах Ислама Абдурахманова – это результат профессионализма и лучших педагогических качеств учителя географии лицея «Туркестан Білім-инновация» Аргына Бастами. Это благодаря ему Ислам влюбился в географию и активно принимал участие в различных образовательных конкурсах, начиная с седьмого класса. В восьмом классе школьник заинтересовался IT-сферой, выиграл республиканский конкурс Hackathon, затем – образовательную олимпиаду. Отличную учебу Ислам совмещал с общественной дея­тельностью. Был членом клуба Eco Turkistan, а затем открыл свой собственный экоклуб Green Team в Кентау.

Из полученных от вузов приглашений Ислам выбрал North American University (NAU) в Хьюстоне (штат Техас, США). После учебы он намерен вернуться в Казахстан.

Руководство области отметило вклад педагога Аргына Бастами в воспитание призера и победителя олимпиад, наградив его автомобилем. Ключи от машины учителю из Кентау вручил аким области Дархан Сатыбалды накануне Дня учителя. А учителю биологии школы им. К. Мамытова Толебийского района Нурилле Баймахановой – активному участнику областных и рес­публиканских конкурсов – в награду достался ноутбук.

Подарки и почетные грамоты получили также 30 учителей, подготовивших победителей республиканских, областных олимпиад и спортивных соревнований. Десяти педагогам вручен нагрудный знак «Ы. Алтынсарин», а также денежные премии в размере 200 тыс. тенге.

В сфере образования региона сейчас работают более 85 тыс. педагогов. В организациях образования Туркестанской области обучается более 500 тыс. детей. Каждый седьмой ученик республики проживает на юге страны. В новом учебном году в 1-й класс в регионе принято более 52 тыс. учащихся.