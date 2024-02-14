40 млн экземпляров составил Банк художественной литературы в Казахстане

Количество художественной литературы в Казахстане составляет 40 миллионов экземпляров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

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Согласно информации, на сегодня в фондах Казахстана хранится свыше 130 млн экземпляров книг, из которых количество художественной литературы составляет 40 миллионов экземпляров.

Список рекомендуемой литературы состоит из 1770 наименований и ежегодно пополняется новыми лучшими произведениями отечественной и мировой литературы, отметили в министерстве.