«Барыс» разгромил «Авангард»

Фото: hcbarys.kz

В Астане состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась разгромной победой хозяев площадки со счётом 5:1.

Счёт в матче на 12-й минуте первого периода открыл нападающий казахстанского клуба Даниил Апальков с передачи Понтуса Оберга.

Второй период получился безголевым, а вот в первой десятиминутке третьего периода «Барыс» забросил четыре безответные шайбы. Отличились Кирилл Савицкий, Энтони Камара, Алихан Омирбеков и Давид Скленичка.

Одну шайбу гости смогли отыграть усилиями Михаила Гуляева в концовке игры.

Благодаря этой победе казахстанский клуб набрал 35 очков в 44 матчах, однако по-прежнему занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции чемпионата КХЛ.