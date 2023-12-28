«Барыс» разгромил «Авангард»

Спорт, Хоккей
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Чешский защитник казахстанского клуба Давид Скленичка забросил шайбу и отдал голевую передачу, передает Kazpravda.kz 

Фото: hcbarys.kz

В Астане состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась разгромной победой хозяев площадки со счётом 5:1.

Счёт в матче на 12-й минуте первого периода открыл нападающий казахстанского клуба Даниил Апальков с передачи Понтуса Оберга.

Второй период получился безголевым, а вот в первой десятиминутке третьего периода «Барыс» забросил четыре безответные шайбы. Отличились Кирилл Савицкий, Энтони Камара, Алихан Омирбеков и Давид Скленичка.

Одну шайбу гости смогли отыграть усилиями Михаила Гуляева в концовке игры. 

Благодаря этой победе казахстанский клуб набрал 35 очков в 44 матчах, однако по-прежнему занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции чемпионата КХЛ.

 

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