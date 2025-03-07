Бауыржан Джусипов возглавил один из комитетов Минздрава

Кадровые назначения,Здравоохранение
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С июля прошлого года он — заместитель заведующего отделом по управлению подведомственными организациями УДП РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Приказом министра здравоохранения Республики Казахстан Джусипов Бауыржан Алишерович назначен на должность председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля министерства. Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает Kazpravda.kz

Родился в 1981 году в Шымкенте. Окончил Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, АО «Медицинский университет Астана».

Трудовую деятельность начал в 2002 году фельдшером линейной бригады станции городской скорой медицинской помощи, г. Шымкент.

2006-2008 гг. — клинический ординатор по специальности «Хирургия» Казахской государственной медицинской академии, г. Астана.

2008-2010 гг. — врач-ангиохирург гинекологического отделения РГП «Национальный научный медицинский центр», г. Астана.

С 2010 по 2013 гг. работал экспертом управления медицинской науки и образования Департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения РК, специалистом отдела образования АО «Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи, менеджером, главным менеджером в различных медицинских холдингах и организациях.

2013-2014 гг. — врач ангиохирург отдела хирургии и внутренних болезней АО «Республиканский диагностический центр», г. Астана.

2014-2015 гг. — руководитель центра диагностики АО «Республиканский диагностический центр», г. Астана.

2016-2017 гг. — руководитель центра ядерной медицины и лучевой диагностики Корпоративного фонда «University Medical Center», г. Астана.

2017-2018 гг. — руководитель центра совершенствования медицинской помощи РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения», г. Астана.

2018-2019 гг. — руководитель управления амбулаторно-поликлинической и скорой медицинской помощи Департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК.

2019-2020 гг. — заместитель директора Департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК.

2021-2022 гг. — директор Департамента лекарственной политики Министерства здравоохранения РК.

2022-2024 гг. — главный инспектор отдела по управлению подведомственными организациями Управления делами Президента РК.

С июля 2024 г. — заместитель заведующего отделом по управлению подведомственными организациями Управления делами Президента РК.

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