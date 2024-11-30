Базовая ставка повышена до 15,25%

Как пояснил в ходе брифинга глава Нацбанка Тимур Сулейменов, в основе решения лежат обновленные прогнозы инфляции и роста экономики, а также результаты анализа фактических данных и баланса рисков.

Согласно октябрьским данным, инфляция ускорилась, формируясь существенно выше цели в 5%. Базовая и сезонно скорректированная инфляция также демонстрирует ускорение. Инфляционные ожидания, несмотря на снижение, остаются повышенными и нестабильными.

В октябре годовая инфляция вновь выросла до 8,5% (в сентябре – 8,3%) после продолжительного периода замедления. Снижение отмечается только по продовольственной компоненте. Несколько ускорился рост цен на непродовольственные товары.

Основным драйвером повышения инфляции остаются платные услуги. Также в октябре существенно вырос­ли отдельные рыночные услуги, в частности связь и транспорт.

Проинфляционное давление внутри экономики сохраняется за счет продолжающегося фискального стимулирования ввиду неисполнения доходной части бюджета.

Прогноз инфляции на 2024 год уточнен до 8–9%. Прогноз на 2025-й пересмотрен в сторону повышения до 6,5–8,5%, на 2026-й – до 5,5–7,5%. При этом устойчивая часть инфляции сложится около 5% уже в 2026 году. Ожидается, что общая инфляция сформируется вблизи цели в 2027-м.

Прогноз по росту экономики Казахстана на 2024 год уточнен на уровне 4–4,5%.

– Доллар продолжает укрепляться, что традиционно оказывает давление на валюты развивающихся стран, – пояснил председатель Нацбанка в небольшом заявлении по ситуации на валютном рынке.

Курс тенге превысил уровень 500 тенге за доллар под влиянием совокупности внешних и внутренних факторов. По словам спикера, внутри страны спрос на валюту значительно вырос. В последние дни объем биржевых торгов превышал среднедневные объемы вдвое-втрое. При этом предложение валюты оставалось ограниченным.

Чтобы стабилизировать ситуацию, сгладить резкие скачки курса и обеспечить рынок валютой, Нацбанк в последние дни проводил валютные интервенции.