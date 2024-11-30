Базовая ставка повышена до 15,25%

Экономика, Банки и финансы
9
Марина Демченко
специальный корреспондент

Таким образом, ставка вернулась к январскому значению. Напомним: 12 июля текущего года Нацбанк объявил о ее снижении до 14,25%, и это значение сохранял до сих пор.

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Как пояснил в ходе брифинга глава Нацбанка Тимур Сулейменов, в основе решения лежат обновленные прогнозы инфляции и роста экономики, а также результаты анализа фактических данных и баланса рисков.

Согласно октябрьским данным, инфляция ускорилась, формируясь существенно выше цели в 5%. Базовая и сезонно скорректированная инфляция также демонстрирует ускорение. Инфляционные ожидания, несмотря на снижение, остаются повышенными и нестабильными.

В октябре годовая инфляция вновь выросла до 8,5% (в сентябре – 8,3%) после продолжительного периода замедления. Снижение отмечается только по продовольственной компоненте. Несколько ускорился рост цен на непродовольственные товары.

Основным драйвером повышения инфляции остаются платные услуги. Также в октябре существенно вырос­ли отдельные рыночные услуги, в частности связь и транспорт.

Проинфляционное давление внутри экономики сохраняется за счет продолжающегося фискального стимулирования ввиду неисполнения доходной части бюджета.

Прогноз инфляции на 2024 год уточнен до 8–9%. Прогноз на 2025-й пересмотрен в сторону повышения до 6,5–8,5%, на 2026-й – до 5,5–7,5%. При этом устойчивая часть инфляции сложится около 5% уже в 2026 году. Ожидается, что общая инфляция сформируется вблизи цели в 2027-м.

Прогноз по росту экономики Казахстана на 2024 год уточнен на уровне 4–4,5%.

– Доллар продолжает укрепляться, что традиционно оказывает давление на валюты развивающихся стран, – пояснил председатель Нацбанка в небольшом заявлении по ситуации на валютном рынке.

Курс тенге превысил уровень 500 тенге за доллар под влиянием совокупности внешних и внутренних факторов. По словам спикера, внутри страны спрос на валюту значительно вырос. В последние дни объем биржевых торгов превышал среднедневные объемы вдвое-втрое. При этом предложение валюты оставалось ограниченным.

Чтобы стабилизировать ситуацию, сгладить резкие скачки курса и обеспечить рынок валютой, Нацбанк в последние дни проводил валютные интервенции.

#экономика #Нацбанк #базовая ставка

Популярное

Все
Оперу «Айсулу» представили в «Астана Опера»
«Киберпол» работает эффективно
«Кайрат» досрочно вышел в финал Лиги чемпионов
Аланне и Марку не было равных
Восстановить управленческую вертикаль
Сносят самострой
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Грустные думки аграрные
Президент Токаев пригласил патриарха Кирилла на съезд лидеров мировых и традиционных религий
Здесь растят специалистов XXI века
Парламентские опоры Содружества
Не врач, а Google в халате!
Доллар и экономика: нефть, импорт, инфляционные ожидания
Превращаем легковушку в «грузовик»
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Казахстанские мушкетеры вошли в топ-4 мирового рейтинга
Кинофестиваль «Евразия» станет платформой для новых тенденций в киносфере - Касым-Жомарт Токаев
Трамп выбрал министром финансов экс-менеджера фонда Сороса
Закон Республики Казахстан
Лудомания: группу риска выявляют в Актюбинской области
Суд признал Макгрегора виновным в сексуальном насилии
Слет волонтерских организаций Казахстана и России прошел в Алматы
В Жетісу открыли ключевой участок автомобильной дороги «Жаркент-Хоргос»
Шоу Stranger: Димаш Кудайберген выступил с сольным концертом в Германии
Монополисты возвращают казахстанцам более 768 млн тенге за отопление
Армения и Азербайджан должны признать друг друга в рамках советских границ – Пашинян
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
Шатры и юрты Великой степи
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны

Читайте также

Нацбанк предупредил казахстанцев о распространении поддельн…
Премьер-министр посетил предприятия Астаны
В Караганде запустили новый казахстанский маркетплейс
Правила формирования тарифов изменились в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]