Глава Кабмина провел совещание по развитию геологоразведки и недропользования в рамках реализации поручений Президента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития геологии и недропользования в рамках реализации задач, поставленных Главой государства в Послании народу «Экономический курс Справедливого Казахстана» и на расширенном заседании Правительства в январе текущего года.

Были рассмотрены подходы министерства промышленности и строительства по увеличению площади геолого-геофизической изученности, привлечению инвестиций в отрасль, реализации новых перспективных проектов.

Внимание уделено проводимой работе по увеличению к 2026 году площади геолого-геофизической изученности до 2,2 млн км2.

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев доложил о том, что на сегодня государственное геологическое изучение недр ведется в масштабе 1:200 000.

На перспективных проектах планируется внедрение масштаба 1:25 000, что даст эффект в виде детализированного картирования для выявления потенциальных месторождений, а также повышения инвестиционной привлекательности отрасли.

«В рамках ранее поставленных на заседании правительства (3 декабря 2024 года) задач касательно привлечения госкомпаний к исследованию национальных богатств ведомством усилено взаимодействие с национальной горнорудной компанией «Тау-Кен Самрук». Так, на первом этапе министерство проводит геологоразведку, выявляя перспективные участки. Далее нацкомпания начинает прединвестиционную подготовку (доразведка, подбор технологий, разработка ТЭО), после чего приступает к освоению самостоятельно, либо с партнерами. Участки, не вошедшие в данный процесс, передаются на аукционы. По данному механизму в стране реализуются пилотные проекты на месторождениях Каратас (медь), Жосабай (золото), Северный Катпар, Верхнее Кайракты (вольфрам)», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Следующим проектом рассматривается месторождение Куйректыколь, открытое в прошлом году в Карагандинской области и имеющее внушительные запасы редкоземельных металлов, используемых в изготовлении полупроводников и мощных магнитов.

Реализация проекта также способствует развитию смежных высокотехнологичных отраслей экономики. Всего в 2024 году в Казахстане выявлено 38 перспективных площадей ТПИ (твердые полезные ископаемые).

Кроме того, рассмотрены вопросы привлечения инвестиций в геологоразведку. За последние 6 лет объемы вложений частных инвесторов в разведку ТПИ выросли втрое и составили 100 млрд тенге в 2024 году. В то же время государственные вложения в геологоразведку находятся на недостаточном уровне.

Премьер-министр акцентировал внимание на дальнейшей работе по привлечению инвестиций, развитию соответствующей инфраструктуры и внедрению новых научных подходов в изучении недр.

Профильному министерству и ФНБ «Самрук-Казына» поручено усилить совместные меры по созданию цикла, направленного на комплексное развитие минерально-сырьевой базы страны.

Министерству финансов поручено изыскать средства для увеличения государственного финансирования геологоразведки.