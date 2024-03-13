Бектенов обсудил с послом КНР меры по устранению ограничений во взаимной торговле

Правительство, Экономика
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Дана Аменова
Корреспондент

Казахстан готов наращивать поставки продукции АПК высокой переработки на китайский рынок, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обсудил с послом КНР Чжан Сяо вопросы дальнейшего развития торгово-экономического, инвестиционного, транзитно-транспортного сотрудничества, а также культурного и межрегионального взаимодействия. Кроме того, внимание было уделено укреплению партнерства в области образования и науки, трансфера технологий, сообщает официальный сайт Кабмина.

Двусторонний товарооборот между Казахстаном и Китаем по итогам прошедшего года вырос на 30%, достигнув $31,5 млрд. Объем инвестиций КНР в экономику Казахстана за 9 месяцев 2023 года составил порядка $1,4 млрд. В настоящее время на стадии реализации находятся 45 совместных казахстанско-китайских проектов с объемом инвестиций свыше $14,5 млрд. За 2 месяца текущего года объем контейнерных перевозок вырос в 2,6 раза.

Вместе с тем, имеющийся потенциал торговых отношений демонстрирует перспективы дальнейшей диверсификации товарооборота и расширения инвестиционного взаимодействия. 

«В ходе переговоров рассмотрены меры по устранению ограничений во взаимной торговле, снятию административных барьеров и упрощению таможенных процедур. В частности, обозначена готовность наращивать поставки казахстанской сельскохозяйственной продукции высокой переработки на китайский рынок. Наряду с этим, обсуждены реализуемые шаги в транзитно-транспортной сфере по строительству нового железнодорожного пункта пропуска «Бахты-Тачэн», расширению потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута и развитию региональной интеграции. Кроме того, рассмотрены вопросы увеличения количества пассажирских авиарейсов», - говорится в сообщении.

Глава правительства Казахстана отметил, что торгово-экономическое партнерство между РК и КНР находится на подъеме.

– Казахстанско-китайские совместные проекты позволяют создавать высокотехнологичные предприятия по производству качественной и востребованной на рынке продукции. Сегодня на территории нашей страны успешно работают 3000 совместных компаний. Это свидетельствует об устойчивости и продуктивности партнерства бизнес сообществ двух стран, - сказал Бектенов.

В свою очередь посол КНР в РК подтвердил высокую динамику развития стратегического партнерства двух стран.

– Сегодня наши отношения развиваются по всем направлениям по восходящей. Визиты президента Касым-Жомарта Токаева в Китай придали мощнейший импульс для углубления и развития наших двусторонних отношений. Мы высоко ценим озвученную президентом Казахстана программу масштабных экономических преобразований. Считаем, что амбициозная задача по двукратному увеличению ВВП Казахстана к 2029 году вполне достижима, - сказал Чжан Сяо.

Посол КНР в РК также обозначил широкий потенциал сотрудничества в области сельского хозяйства, энергетики, высоких технологий и других сферах.

По итогам встречи Олжас Бектенов и Чжан Сяо подтвердили готовность к усилению работы по обеспечению поступательного развития торгово-экономического сотрудничества Казахстана и Китая.

#Китай #экономика #торговля #Чжан Сяо #Олжас Бектенов

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