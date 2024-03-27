Бектенов обсудил с топ-менеджером ENI вопросы сотрудничества в энергетике

Энергетика, Правительство
1369
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Премьер-министр подчеркнул важность наращивания доли казахстанского содержания в закупе товаров, работ и услуг при реализации проектов на Карачаганаке и Кашагане, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

Олжас Бектенов провел встречу с директором по разведке и добыче подразделения природных ресурсов итальянской компании ENI Лукой Виньяти по вопросам сотрудничества в энергетической отрасли.

«Рассмотрена текущая совместная работа на месторождениях Карачаганак и Кашаган, а также обсуждены вопросы запуска новых проектов в сфере возобновляемых источников энергии», - говорится в сообщении Кабмина РК.

Участники встречи констатировали планомерную реализацию проекта расширения Карачаганака. На сегодня для поддержания добычи на уровне 11 млн тонн в год продолжается процесс ввода дополнительных 5-6 компрессоров обратной закачки сырого газа. На активной фазе реализации находится проект строительства газоперерабатывающего завода мощностью 4 млрд кубометров в год, ввод которого позволит обеспечить население товарным газом по приемлемой цене.

«Работы по полномасштабному освоению месторождения Кашаган осуществляются своевременно и находятся на особом контроле правительства. Стороны также обсудили сопутствующие вопросы, связанные с предстоящим строительством газоперерабатывающего завода», - отмечается в сообщении.

Особое внимание в ходе переговоров уделено положительному опыту сотрудничества с компанией ENI в реализации проектов в области возобновляемых источников энергии в Казахстане. В частности, отмечены ввод ветряной электростанции «Бадамша-1», «Бадамша-2» в Актюбинской области, солнечной электростанции «Шаулдер» в Туркестанской области.

В предстоящий период работы будут нацелены на совместное строительство в Мангистауской области гибридной комбинированной электростанции, работающей на ВИЭ и природном газе общей мощностью 247 МВт. Это позволит исключить риски аварийных остановок на производстве.

Глава правительства подчеркнул важность наращивания доли казахстанского содержания в закупе товаров, работ и услуг при реализации проектов на Карачаганаке и Кашагане.

По итогам встречи участники подтвердили намерение дальнейшего развития долгосрочного сотрудничества.

#экономика #энергетика #Олжас Бектенов #ENI

Популярное

Все
Около 30 пациентов ежегодно лечатся от лудомании в Казахстане
Miami Open: определились финалисты у мужчин
«Казахстан наш авторитетный стратегический партнёр» – МИД Китая
Касым-Жомарт Токаев проведет совещание в связи с паводками
Абиба Абужакынова – бронзовый призер турнира Grand Slam
Воздушный удар по Сирии: близ Алеппо погибли около 40 человек
Деньги на строительство детской больницы расхитили в Костанае
Гвардейцы из Актау оказали первую помощь женщине
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
Совершившие теракт в Подмосковье люди задержаны – ФСБ
Рыбаки утонули в Павлодарской области
Казахстанцы несут цветы к посольству России
Теракт в России: Путин поблагодарил Токаева за поддержку
Токаев подтвердил солидарность Казахстана с Россией в борьбе против терроризма
Трагедия болью отзывается в наших сердцах – Ашимбаев о теракте в России
Казахстан заинтересован в сотрудничестве по вопросам развития семеноводства
Кейт Миддлтон сообщила, что у нее диагностирован рак
Первая белорусская космонавтка полетела в космос из Байконура
Задержаны подозреваемые в подготовке покушения на руководство Кыргызстана
Miami Open: Рыбакина и Путинцева вышли в 1/8 финала
Как прошла масштабная уборка в Астане
Токаев проведет совещание в связи с терактом в России
Из-за повышения уровня углекислого газа эвакуированы 70 горняков на шахте Qarmet
Коклюш: сохраняется неблагоприятная эпидситуация
Спасательная операция в Crocus City Hall завершена
Четыре человека погибли в ДТП в Алматинской области
В России – общенациональный траур по погибшим в Crocus City Hall
Казахские миротворцы приступили к самостоятельной миссии на Ближнем Востоке
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Интернет от Илона Маска
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник

Читайте также

Незаконно приобретенные активы на сумму свыше 85 млрд тенге…
Правительство готово выступать надежным партнером инвестора…
Олжас Бектенов: Сейчас главное – спасение людей и минимизац…
Глава китайской компании рассказал Токаеву о строительстве …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]