Беларусь не будет переводить стрелки на зимнее время вслед за РФ

Как передает БЕЛТА
, по словам пресс-секретаря Совмина РБ, на рассмотрение в правительство были
направлены аргументы специальной комиссии "за" и "против" перевода
стрелок.
"Эти аргументы рассмотрены, принято решение не переходить на зимнее время", – отметили в правительственной пресс-службе.
Ранее о недостаточности оснований для перехода страны на зимнее
время заявлял председатель Государственного комитета по стандартизации
РБ Виктор Назаренко.
В Беларуси выработкой рекомендаций по порядку исчисления времени
занимается Межотраслевая комиссия времени, частоты и определения
параметров вращения Земли. В состав комиссии входят представители
Минздрава, Минтранса, Минэнерго, Национальной академии наук республики и
других заинтересованных органов управления и учреждений.
Беларусь отказалась от перехода на сезонное время в 2011 году в
соответствии с постановлением Совмина РБ "с целью обеспечения на
территории республики согласованного с государствами – участниками
Таможенного союза исчисления времени, а также полного использования
светлого времени суток, улучшения условий труда и отдыха населения
республики".
Россия также отменила сезонный перевод стрелок с 2011 года.
Однако 1 июля 2014 года Госдума РФ приняла решение о возвращении к зимнему времени. Перевод стрелок будет произведен 26 октября 2014
года. На российской территории устанавливается 11 часовых зон.
Московское время будет служить исходным при исчислении местного времени в
этих зонах.