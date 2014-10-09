Беларусь не будет переводить стрелки на зимнее время вслед за РФ

Общество
Как передает БЕЛТА, по словам пресс-секретаря Совмина РБ, на рассмотрение в правительство были направлены аргументы специальной комиссии "за" и "против" перевода стрелок.

"Эти аргументы рассмотрены, принято решение не переходить на зимнее время", – отметили в правительственной пресс-службе. Ранее о недостаточности оснований для перехода страны на зимнее время заявлял председатель Государственного комитета по стандартизации РБ Виктор Назаренко.

В Беларуси выработкой рекомендаций по порядку исчисления времени занимается Межотраслевая комиссия времени, частоты и определения параметров вращения Земли. В состав комиссии входят представители Минздрава, Минтранса, Минэнерго, Национальной академии наук республики и других заинтересованных органов управления и учреждений.

Беларусь отказалась от перехода на сезонное время в 2011 году в соответствии с постановлением Совмина РБ "с целью обеспечения на территории республики согласованного с государствами – участниками Таможенного союза исчисления времени, а также полного использования светлого времени суток, улучшения условий труда и отдыха населения республики".

Россия также отменила сезонный перевод стрелок с 2011 года. Однако 1 июля 2014 года Госдума РФ приняла решение о возвращении к зимнему времени. Перевод стрелок будет произведен 26 октября 2014 года. На российской территории устанавливается 11 часовых зон. Московское время будет служить исходным при исчислении местного времени в этих зонах. 

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