Беларусь выберет президента страны

Окончательные итоги выборов будут подведены ЦИК в течение 10 дней, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: Pavel Bednyakov/AP Photo/picture alliance

В Беларуси в воскресенье пройдет основное голосование на выборах президента республики.

Очередные президентские выборы должны были состояться не позднее воскресенья 20 июля 2025 года, однако были назначены парламентом на 26 января.

В качестве кандидатов в президенты Центризбирком зарегистрировал пять человек. Это действующий глава республики Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич (депутат парламента, председатель Либерально-демократической партии), Александр Хижняк (председатель Республиканской партии труда и справедливости), Анна Канопацкая (экс-депутат парламента, кандидат в президенты на выборах 2020 года), Сергей Сыранков (первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии).

На этих президентских выборах, согласно внесенным в законодательство изменениям, в Беларуси отказались от создания участков для голосования за границей. В ЦИК заявляли, что нововведение обусловлено отсутствием мер по безопасности на зарубежных участках, а также сокращением численности работников дипкорпуса. Постоянно проживающие за рубежом и состоящие на консульском учете граждане могут проголосовать на одном из 6 участков, которые расположены в Минске и в 5 областных центрах республики (для справки: в 2020 году в голосовании на выборах президента приняли участие 18 455 проживающих за границей граждан).

В ходе проходившего с 21 по 25 января досрочного голосования участие в выборах приняли 41,81% избирателей, общее количество которых, по данным ЦИК, составляет 6 млн 900 тыс. 959.

Выборы президента считаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более половины граждан, включенных в список избирателей. Президент считается избранным, если за него проголосовали более половины принявших участие в голосовании.

Лукашенко занимает пост президента Беларуси с 1994 года, он претендует на седьмой президентский срок.

Окончательные итоги выборов будут подведены ЦИК в течение 10 дней - не позднее 5 февраля.