Бесплатные горячие обеды и такси организовали в мороз в Астане

Инициатором добрых дел выступили столичные мечети, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Как сообщается, в связи с морозами и ухудшением погодных условий столичные мечети в поддержку акции «10 добрых дел» бесплатно развозят людей в мороз и обеспечивают горячим обедом работников коммунальных служб.

В преддверии Дня независимости Казахстана в столице проходят социальные благотворительные мероприятия под девизом «10 добрых дел». Главная цель – сделать доброе дело для жителей города.

«Такие акции проводим не первый год. В эти морозные дни хотим быть полезными для наших сограждан. Призываем других водителей присоединиться к нам и помочь жителям», — отметил главный имам Астаны Ерболат Жусупов.

Ранее столичные волонтеры инициировали акцию по раздаче горячего чая и баурсаков астанчанам. Они обходили остановочные комплексы, заходили в автобусы, чтобы угостить кондукторов, водителей и пассажиров.

В акимате добавили, что горожане могут присоединиться к эстафете и разместить в рамках акции добра в своих аккаунтах информацию или видео под хештегом #Мейірімдіболуәдет, #Добротаобразжизни #Моднобытьдобрым.