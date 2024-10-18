Бесплатные лекарства через eGov Mobile начали выдавать в Астане

Здравоохранение
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Дана Аменова
корреспондент

В пилотном проекте по электронной выдаче лекарств через «Социальный кошелек» участвует свыше 700 медицинских организаций

Фото: Минздрав

В двух столичных поликлиниках был продемонстрирован механизм выдачи пациентам бесплатных лекарственных средств посредством QR-кода в разделе «Социальный кошелек» в приложении eGov Mobile, сообщает Kazpravda.kz

По данным Минздрава, в пилотном проекте участвует свыше 700 медорганизаций по стране, уже выданы препараты на основе 93 тысяч рецептов. 

В городской поликлинике №4 пациент, состоящий вот уже десять лет с диагнозом сахарный диабет на диспансерном учете, получил свои лекарства напрямую у медсестры, показав только персональный QR-код (ваучер). Таким образом, гражданину теперь не нужно тратить время на запись к врачу за получением бумажного рецепта, медсестра может самостоятельно без очереди выдать нужный препарат.

Для пожилого населения или других лиц, которые не могут воспользоваться услугами государственного сервиса «Социальный кошелек», при визите в поликлинику достаточно пройти идентификацию с помощью Face-ID и веб-камер, после чего также положенные лекарственные средства будут выданы на руки пациенту.

«До конца года данный проект будет масштабирован по всей республике с охватом 1,7 млн человек, получающих препараты в рамках бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения. Использование «Социального кошелька» создает условия для доступности и полной прозрачности в сфере обеспечения граждан лекарственными средствами, исключения незаконного оборота, фальсификации и других нарушений. Для этого необходимо скачать приложение eGov Mobile, которое доступно в магазинах App Store и Play Market», – пишут в распространненном пресс-релизе. 

Также в ведомстве добавили, что для получения лекарств следует пройти регистрацию в приложении eGov Mobile или идентификацию. Затем гражданин на главной странице заходит в раздел «Социальный кошелек», там выбирает строку «Лекарственное обеспечение».

#здравоохранение #медицина #лечение #Минздрав #лекарства #EGov Mobile

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