Бесплатные лекарства через eGov Mobile начали выдавать в Астане

Фото: Минздрав

В двух столичных поликлиниках был продемонстрирован механизм выдачи пациентам бесплатных лекарственных средств посредством QR-кода в разделе «Социальный кошелек» в приложении eGov Mobile, сообщает Kazpravda.kz

По данным Минздрава, в пилотном проекте участвует свыше 700 медорганизаций по стране, уже выданы препараты на основе 93 тысяч рецептов.

В городской поликлинике №4 пациент, состоящий вот уже десять лет с диагнозом сахарный диабет на диспансерном учете, получил свои лекарства напрямую у медсестры, показав только персональный QR-код (ваучер). Таким образом, гражданину теперь не нужно тратить время на запись к врачу за получением бумажного рецепта, медсестра может самостоятельно без очереди выдать нужный препарат.

Для пожилого населения или других лиц, которые не могут воспользоваться услугами государственного сервиса «Социальный кошелек», при визите в поликлинику достаточно пройти идентификацию с помощью Face-ID и веб-камер, после чего также положенные лекарственные средства будут выданы на руки пациенту.

«До конца года данный проект будет масштабирован по всей республике с охватом 1,7 млн человек, получающих препараты в рамках бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения. Использование «Социального кошелька» создает условия для доступности и полной прозрачности в сфере обеспечения граждан лекарственными средствами, исключения незаконного оборота, фальсификации и других нарушений. Для этого необходимо скачать приложение eGov Mobile, которое доступно в магазинах App Store и Play Market», – пишут в распространненном пресс-релизе.

Также в ведомстве добавили, что для получения лекарств следует пройти регистрацию в приложении eGov Mobile или идентификацию. Затем гражданин на главной странице заходит в раздел «Социальный кошелек», там выбирает строку «Лекарственное обеспечение».