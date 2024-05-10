Безопасно ли держать деньги на депозите – КФГД

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Как застрахован один из наиболее распространенных финансовых инструментов –  банковский вклад, рассказали в казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД), передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

В фонде напомнили, что в Казахстане действует система гарантирования депозитов. Участники системы – все банки, в том числе казахстанские филиалы зарубежных банков кроме исламских.

Это значит, что если любой из банков-участников СГД обанкротится/ликвидируется, то его вкладчики получат гарантийное возмещение из фонда.

При этом предельные размеры установлены законодательством. Так, гарантированы 20 млн тенге – по сберегательным депозитам в тенге, 10 млн тенге – по карточкам, счетам и другим депозитам в тенге, 5 млн тенге – по карточкам, счетам и депозитам в иностранной валюте (в эквиваленте по курсу обмена валют, установленному на дату лишения банка лицензии).

«При этом, если у вас в одном банке открыто несколько депозитов, различных по виду и валюте, а также есть средства на текущих и карточных счетах, то размер гарантийного возмещения будет рассчитываться от суммы остатков на всех счетах на дату лишения банка лицензии с учетом размера гарантии по каждому виду депозита (5, 10 или 20 млн). Но в совокупности, при условии наличия сберегательного депозита в национальной валюте, общая сумма выплаты не превышает 20 млн тенге», – пояснили в фонде. 

КФГД гарантируется не только внесенная клиентом на вклад сумма, но и проценты вознаграждения по нему, которые были начислены на дату страхового случая в банке.

Возмещение выплачивается из специального резерва КФГД. Выплата начинается не позднее 35 рабочих дней с даты лишения банка лицензии и осуществляется в течение одного года. После этого невостребованные депозиторами суммы переводятся на их индивидуальные пенсионные счета.

Финансисты рекомендуют размещать деньги в разных банках и на разных счетах, поскольку накопления гарантируются отдельно по каждому банку.

К примеру, если у депозитора в одном банке на сберегательном вкладе было накоплено 8 млн тенге, дополнительно он держал на трех текущих счетах в тенге 6,10 и 5 млн тенге. Если у банка отзовут лицензию, то вкладчик получит совокупную сумму гарантийного возмещения в размере 18 млн млн тенге (8 млн тенге по сберегательному вкладу и не более 10 млн тенге по трем текущим счетам). То есть 11 млн, превышающие сумму гарантии, не будут возмещены. Этот остаток вкладчик вправе получить от ликвидационной комиссии банка в порядке очередности. Чтобы не оказаться в такой ситуации, КФГД советует размещать средства в разных банках.

Следует обращать внимание на максимальную сумму гарантии по конкретному вкладу (счету), а также на сроки и порядок выплат возмещения в случае лишения банка лицензии. Данную информацию банки обязаны представлять вкладчикам до заключения договора.

#депозит #вознаграждение #гарантия

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