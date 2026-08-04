Досрочное погашение микрокредита: что необходимо знать заемщикам

Банки и финансы
Дана Аменова
специальный корреспондент

Такие процедуры могут предусматривать порядок подачи заявления, сроки его рассмотрения, расчетные даты и другие организационные вопросы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В АРРФР напомнили казахстанцам о правах заемщиков при досрочном погашении банковских займов и микрокредитов, сообщает Kazpravda.kz 

Досрочное погашение кредита позволяет уменьшить расходы на выплату вознаграждения и быстрее исполнить свои обязательства перед кредитором. Заемщик может полностью погасить задолженность и закрыть кредит либо внести сумму сверх предусмотренного графика платежей, сократив размер долга досрочно.

При частичном досрочном погашении, как правило, предусмотрены два варианта перерасчета условий займа: сокращение срока кредитования при сохранении размера ежемесячного платежа либо уменьшение ежемесячного платежа при сохранении первоначального срока договора.

При этом банки и микрофинансовые организации вправе устанавливать внутренние процедуры досрочного погашения в соответствии с требованиями законодательства. Такие процедуры могут предусматривать порядок подачи заявления, сроки его рассмотрения, расчетные даты и другие организационные вопросы.

Перед внесением досрочного платежа рекомендуется уточнить у кредитора механизм перерасчета задолженности, порядок списания денег, условия возврата страховой премии (при ее наличии), а также процедуру снятия обременения по залоговому имуществу в случае ипотечного займа.

В Агентстве напомнили, что с 31 августа 2025 года вступили в силу законодательные изменения, направленные на усиление защиты прав потребителей финансовых услуг. Согласно данным изменениям, штрафы и иные санкции за досрочное погашение займа могут применяться только в отношении юридических лиц.

«Физические лица имеют право полностью или частично погасить кредит в любое время без уплаты неустойки. Данная норма распространяется на все действующие договоры займа, включая заключенные до вступления изменений в силу. Досрочное погашение позволяет снизить долговую нагрузку, сократить общую сумму переплаты и способствует формированию положительной кредитной истории. Вместе с тем перед принятием решения о направлении средств на погашение кредита рекомендуется оценить текущее финансовое положение», – пояснили в ведомстве.

Ранее в АРРФР проинформировали, что в целях защиты граждан от финансового мошенничества предусмотрена услуга добровольного отказа от получения займов «Стоп-кредит». 

 

#АРРФР #погашение #микрокредит #заемщики

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