В Казахстане запустили платформу для мониторинга финансирования женщин-предпринимателей

Создание такой методологии стало ключевым результатом работы, которая впервые позволяет получить целостную и достоверную картину участия женщин в предпринимательском кредитовании

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

АРРФР объявило о запуске национальной аналитической платформы по мониторингу финансирования женщин-предпринимателей – первого в стране цифрового ресурса, обеспечивающего системный и открытый взгляд на доступ женщин к финансовым ресурсам, сообщает Kazpravda.kz

Платформа размещена на официальном интернет-ресурсе, доступна пользователям круглосуточно и функционирует на трех языках.

Платформа создана в рамках Программы финансирования женщин-предпринимателей в Казахстане, реализуемой совместно с Европейским банком реконструкции и развития. Одним из ее ключевых направлений является развитие системы сбора, анализа и использования данных, позволяющей расширять доступ женщин-предпринимателей к финансовым услугам и повышать качество принимаемых решений.

Агентство систематизировало данные по кредитам, а также разработало методологию идентификации женщин-предпринимателей. Создание такой методологии стало ключевым результатом работы, которая впервые позволяет получить целостную и достоверную картину участия женщин в предпринимательском кредитовании.

«Платформа обеспечивает комплексный мониторинг финансирования женщин-предпринимателей одновременно в банковском секторе и секторе микрофинансовых организаций, охватывая кредитные портфели субъектов малого, среднего и крупного бизнеса. Аналитический функционал раскрывает ключевые показатели кредитного портфеля, его структуру и качество, отраслевые и региональные особенности финансирования, а также демографические и организационные характеристики заемщиков», – разъяснили в агентстве.

Там же добавили, что единая система фильтрации позволяет формировать аналитические срезы по отчетной дате, типу субъекта предпринимательства, размеру бизнеса и регионам страны. Такой подход дает пользователям возможность самостоятельно выстраивать необходимую аналитику - от общенациональных показателей до детализации по отдельному региону или отрасли.

Запуск платформы способствует повышению прозрачности информации о финансировании женщин-предпринимателей, укреплению аналитической базы для принятия решений и формированию доказательной основы для мер поддержки женского предпринимательства.

В ведомстве намерены продолжить развивать аналитические инструменты и совершенствовать данные, обеспечивающие равный доступ предпринимателей к финансовым ресурсам.