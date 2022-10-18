Фото: пресс-служба МИД РК
Международное сотрудничество , ООН

Казахстан призвал страны-члены ООН к координации действий в борьбе с терроризмом

Калмыков Ануар
корреспондент

Казахстан призвал страны-члены ООН к тесной координации действий на региональном и глобальном уровнях в деле противодействия терроризму, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди принял участие в Международной конференции ООН высокого уровня на тему «Международное и региональное сотрудничество по безопасности границ в целях борьбы с терроризмом и предотвращения трансграничного передвижения террористов».

Проходившее в Душанбе мероприятие открыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Участие в конференции приняли главы внешнеполитических ведомств стран-членов ООН и руководители международных организаций.

Выступая на конференции, Мухтар Тлеуберди призвал к совместной работе по борьбе с трансграничными рисками и угрозами, а также к дальнейшей тесной координации действий на региональном и глобальном уровнях в контексте противодействия терроризму.

Министр проинформировал об итогах прошедшего в Астане VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и об утверждении Плана действий СВМДА по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

На полях форума глава МИД РК провел двусторонние встречи с главами делегаций ООН и Европейского союза. Так, в ходе беседы с заместителем генерального секретаря ООН – главой Контртеррористического управления Владимиром Воронковым были обсуждены вопросы дальнейшей реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии.

На встрече со специальным представителем ЕС по Центральной Азии Тери Хакалой состоялся обмен мнениями по основным направлениям сотрудничества между Казахстаном и ЕС, также был обсужден график предстоящих визитов высокопоставленных делегаций Евросоюза в Астану.

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