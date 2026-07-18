Казахстан представил молодежные инициативы на форуме ШОС в Бишкеке

Форум стал площадкой для обсуждения перспектив развития туристической отрасли

Фото: МКИ

Делегация Казахстана приняла участие в III Молодежном туристическом форуме и XIX заседании Молодежного совета Шанхайской организации сотрудничества, которые прошли в Бишкеке (Кыргызская Республика), передает Kazpravda.kz.

Мероприятия объединили представителей государств - членов ШОС для обсуждения перспектив развития молодежного сотрудничества и туристической отрасли.

В ходе форума участники рассмотрели современные подходы к развитию туризма, цифровизацию отрасли, вопросы подготовки гидов, поддержку молодежных туристических инициатив и предпринимательства, а также укрепление международного сотрудничества.

«В ходе форума был отдельно представлен опыт Казахстана в реализации государственной молодежной политики, развитии внутреннего и международного молодежного туризма, а также инициативах по расширению участия молодых людей в культурных, образовательных и туристических проектах», - сообщила пресс-служба Министерства культуры и информации РК.

Особое внимание участники уделили обмену лучшими практиками по вовлечению молодежи в туристическую отрасль, развитию международных проектов и созданию новых возможностей для молодых специалистов.

Работа делегаций завершилась XIX заседанием Молодежного совета ШОС, на котором обсуждались дальнейшие шаги по развитию взаимодействия молодежных организаций государств - участников организации.

#ШОС #Бишкек #молодежные организации

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