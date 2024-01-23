Бизнес қазақша

По словам директора РПП «Атамекен» Дидара Боранкулова, таким образом серьезно активизируется работа по пропаганде языковой политики в бизнес-сообществе. Деловым людям будет оказана методическая помощь в освоении государственного языка, на начальном этапе обучение позволит слушателям освоить базовые фразы на казахском, что значительно упростит общение с клиентами, покупателями и партнерами. Также в рамках меморандума предпринимателям разъяснят требования законов «О языках в РК», «О рекламе», что особенно важно при размещении визуальной информации и оказании услуг.

«Достижения успешных предпринимателей в расширении сферы применения государственного языка будут пропагандироваться через СМИ», – заверил в свою очередь руководитель управления по развитию языков Амангелды Конакбаев.