Бизнес қазақша

Общество
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Жанат Сисекенова

Актюбинских предпринимателей начнут обучать казахскому языку бесплатно. Принципиальная договоренность об этом достигнута между управлением по развитию языков и региональной палатой предпринимателей.

фото из архива "КП"

По словам директора РПП «Атамекен» Дидара Боранкулова, таким образом серьезно активизируется работа по пропаганде языковой политики в бизнес-сообществе. Деловым людям будет оказана методическая помощь в освоении государственного языка, на начальном этапе обучение позволит слушателям освоить базовые фразы на казахском, что значительно упростит общение с клиентами, покупателями и партнерами. Также в рамках меморандума предпринимателям разъяснят требования законов «О языках в РК», «О рекламе», что особенно важно при размещении визуальной информации и оказании услуг.

«Достижения успешных предпринимателей в расширении сферы применения государственного языка будут пропагандироваться через СМИ», – заверил в свою очередь руководитель управления по развитию языков Амангелды Конакбаев.

#Актобе #казахский язык #предприниматели #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

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